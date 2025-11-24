USD 1.7000
Новость дня
Бездомных россиян отправляли на войну

18:15 1278

Силовики пресекли деятельность этнической преступной группировки, вербовавшей бездомных для отправки на войну с Украиной с целью хищения выплат, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что ОПГ орудовала в Челябинской и Свердловской областях: «фигуранты подбирали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обеспечивали их временным жильем и убеждали заключать контракты с Минобороны». После этого завербованных заставляли оформлять доверенности или дополнительные банковские карты, позволяющие злоумышленникам получать доступ к их счетам. Также в ОПГ были женщины, которые вступали в фиктивные браки с «новобранцами», чтобы завладеть их выплатами в случае ранения или гибели. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Арестованы семь человек в возрасте от 25 до 50 лет. По адресам их проживания прошли обыски. Изъяты три автомобиля, около 60 сотовых телефонов, а также банковские и сим-карты. Сумма ущерба устанавливается. Это уже второй такой случай за неделю. 22 ноября Росгвардия отчиталась о задержании в Москве ОПГ, которая похищала «ветеранов СВО», вымогая деньги как у самих военнослужащих, так и у членов их семей. В ведомстве уточнили, что автомобиль с бандитами остановили прямо на дороге. В числе задержанных оказался участник террористической организации «Батал-Хаджи» Руслан Картоев.

В октябре суд арестовал почти 30 человек, подозреваемых в хищении денег у участников войны с Украиной. Сообщалось, что ОПГ, возглавляемая Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным, орудовала в московском аэропорту Шереметьево, занимаясь вымогательством, мошенничеством и совершая кражи. Участники банды и их сообщники среди полицейских вычисляли возвращавшихся с фронта «героев СВО».

Тех встречали девушки и «зазывалы», которые вымогали деньги обманом или спаивая военных в барах. Также информацию о прибывших «ветеранах» передавали участвовавшим в схеме таксистам. Водители многократно завышали сумму проезда и угрожали в случае отказа платить, а также отнимали банковские карты. Позже полицейские отказывали потерпевшим в возбуждении уголовного дела. После ареста Кабочкин попросился на фронт.

Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 46
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 1859
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
19:39 231
Армения не будет участвовать, но не против
Армения не будет участвовать, но не против
19:17 997
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев обновлено 19:06
19:06 2389
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
15:26 5180
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги обновлено 20:03
20:03 11100
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час; все еще актуально
14:05 3856
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 4471
Беспилотники над Москвой
Беспилотники над Москвой
16:58 2896
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 1964

