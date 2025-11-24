У кого повернется язык назвать это поражением?

Без малейшего преувеличения можно утверждать, что весь мир обсуждает сегодня проект мирного соглашения между Россией и Украиной — документ, происхождение и статус которого до конца понятны далеко не всем. Одни считают, что это инициатива США, подготовленная в одиночку и без окончательной уверенности в реакции Москвы. Другие уверяют, что текст уже согласован с Кремлем и в случае необходимости Путин готов поставить свою подпись. Третьи полагают, что мы наблюдаем очередную имитацию дипломатической активности, цель которой - оттянуть введение санкций против российских нефтяных «тузов» - «Лукойла» и «Роснефти». Но, как бы то ни было, факт остается фактом, в Женеве идут американо-украинские переговоры на очень высоком уровне, и это само по себе означает, что определенная степень согласия Москвы налицо. В противном случае никто не приступил бы к обсуждению с Киевом деталей договоренности.

Украина в ожидании приговора Как украинское, так и международное общественное мнение сходятся в одном - документ выглядит как капитуляция Украины. Дональду Трампу необходимо прекратить стрельбу, причем по возможности быстро, чтобы в очередной раз преподнести себя миру в роли чудодейственного миротворца и приблизиться к вожделенной Нобелевской премии мира. То, что будет происходить в реальной жизни после подписания соглашения, Трампа, похоже, интересует куда меньше. Если интересует вообще. Как следствие, Украина застыла в ожидании приговора. Обращение Владимира Зеленского к народу подтверждает очевидное: США, по сути, вынуждают Киев согласиться на предложенный план. Резкое недовольство выражают и в самих США, причем не только демократы, но и республиканцы, возмущенные тем, что лидер их партии фактически подталкивает к капитуляции страну-союзника. Эмоциональная сторона реакция понятна: большая часть документа, состоящего из 28 пунктов, выглядит для Украины абсолютно неприемлемой. Не случайно президент Владимир Зеленский заявил, что перед страной стоит «выбор между потерей достоинства и потерей ключевого союзника». Если придерживаться версии о том, что нынешний план Трампа был заранее согласован с Кремлем, то переговоры в Женеве вряд ли смогут радикально изменить этот документ. Вероятно, Вашингтону стоило значительных усилий, чтобы добиться от Москвы согласия на то, что уже включено в проект. Так что рассчитывать на новые уступки со стороны Путина было бы верхом наивности.

Ни слова о капитуляции На уровне первого беглого прочтения документ действительно производит тягостное впечатление. Но при внимательном анализе картина меняется, поскольку в тексте нет ни слова о капитуляции. Более того, если американцам и Украине удастся улучшить отдельные позиции плана и убедить Путина подписать его обновленную и более благоприятную версию, то это станет победой Киева. Но даже если не удастся, соглашение в его нынешнем виде, на мой взгляд, стоит принимать. Давайте вместе проанализируем причины негативного восприятия текста американского документа. Они возникают, в первую очередь, из-за требования вывести ВСУ с неоккупированной части Донецкой области. Спору нет, это, безусловно, тяжелый пункт. Но если рассматривать документ целиком, он выглядит куда менее катастрофичным, чем предполагают его критики. Скажу больше: этот план настолько приемлем для Украины, что непонятно, подпишет ли его Путин? Но обо все по порядку. Во всех прежних проектах, начиная с 2022 года, главным условием прекращения огня было требование России сократить численность армии Украины до абсурдных 80 тысяч человек - не армия, а сплошное недоразумение! Даже у Азербайджана, население которого в 4,5 раза меньше украинского, численность армии выше. Но для Москвы именно этот пункт был принципиальным. Территории, километры, условные линии — все это вторично. Потому что России нужны были не куски Украины, а Украина целиком.

Вспомним 2022 год, когда формула «восстановить границы Донецкой и Луганской областей» возникла уже после того, как стал очевиден крах первоначальной цели Кремля — уничтожить украинскую государственность и превратить украинцев в придаток «русского мира». С тех пор война стала борьбой за возможность красиво выйти из нее, сохранив плацдарм для будущих попыток. Именно под это были заточены все предыдущие проекты соглашений: пропагандистский трофей в виде нескольких тысяч квадратных километров и разоруженная де-факто Украина, неспособная отразить будущие атаки северного соседа. Сейчас же все иначе. В новом проекте нет реального сокращения армии, в нем обозначена максимальная численность ВСУ в мирное время — 600 тысяч человек. Это больше, чем Украина способна содержать финансово. В документе нет запретов на покупку иностранного вооружения, на производство собственных ракет, на развитие военной промышленности. И это - решающий стратегический момент, поскольку при таких условиях Москва лишается возможности планировать реванш. Опытная 600-тысячная и хорошо вооружённая армия — это неприступная крепость. И если Владимир Путин поставит свою подпись под этим документом, это будет первой настоящей победой Украины и США. Страны не умирают от потери 20 процентов территории Не менее поразительно выглядит пункт о передаче Украине 100 миллиардов долларов из замороженных в Европе валютных резервов Российской Федерации. Господа, это ведь прямые репарации! С трудом представляю себе, как российская сторона даже формально может согласиться на подобный шаг. Критики документа указывают на отказ Украины от вступления в НАТО. Но это, скорее, фиксация давно известной реальности. Ни в 2014 году, ни в 2021-м, ни тем более сейчас, после крупнейшей со времен Второй мировой войны в Европе, никто не собирался принимать Украину в НАТО. В связи с чем возникает закономерный вопрос: а способно ли НАТО дать Украине что-то больше того, что может сама Украина при поддержке США? Ответ очевиден. Единственная гарантия украинской безопасности — это ее вооруженные силы. А американский документ позволяет в полной мере их сохранить и развивать.