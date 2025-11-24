USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Армения не будет участвовать, но не против

19:17 1001

Представители Армении не будут участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке 27 ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов», — сказал Ушаков журналистам.

Для участия в саммите ОДКБ 25–27 ноября в Бишкек с государственным визитом отправится президент РФ Владимир Путин. В информационных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к визиту Путина, говорится, что ОДКБ играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности на евразийском пространстве и призвана стать узловым элементом новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также глава правительства говорил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным.

Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 49
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 1865
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
19:39 234
Армения не будет участвовать, но не против
Армения не будет участвовать, но не против
19:17 1002
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев обновлено 19:06
19:06 2394
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
15:26 5181
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги обновлено 20:03
20:03 11104
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час; все еще актуально
14:05 3856
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 4472
Беспилотники над Москвой
Беспилотники над Москвой
16:58 2900
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 1965

ЭТО ВАЖНО

Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 49
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 1865
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
19:39 234
Армения не будет участвовать, но не против
Армения не будет участвовать, но не против
19:17 1002
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев обновлено 19:06
19:06 2394
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
15:26 5181
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги обновлено 20:03
20:03 11104
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час; все еще актуально
14:05 3856
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 4472
Беспилотники над Москвой
Беспилотники над Москвой
16:58 2900
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 1965
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться