Армения не будет участвовать, но не против

Представители Армении не будут участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке 27 ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов», — сказал Ушаков журналистам.

Для участия в саммите ОДКБ 25–27 ноября в Бишкек с государственным визитом отправится президент РФ Владимир Путин. В информационных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к визиту Путина, говорится, что ОДКБ играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности на евразийском пространстве и призвана стать узловым элементом новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также глава правительства говорил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным.