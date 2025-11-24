AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности

Dubai Airshow давно стал витриной будущего мировой гражданской авиации — площадкой, где ведущие авиакомпании демонстрируют свои стратегии не презентациями, а подписанными контрактами. Именно здесь ОАЭ впервые представили программу модернизации флота Emirates, здесь Qatar Airways заключала сделки на десятки широкофюзеляжных самолетов, здесь крупнейшие авиапроизводители используют выставку как барометр настроений отрасли. Каждые два года в Дубае принимаются решения, которые определяют, куда полетят миллионы людей, какие технологии станут нормой и какие государства окажутся в центре воздушных маршрутов .

На этом фоне делегация ЗАО Azerbaijan Airlines, входящее в AZCON Holding, выглядела не гостем, а полноправным участником большого разговора. В павильонах, где обычно подписываются многомиллиардные сделки, Азербайджан присутствовал как государство, которое не наблюдает за процессами со стороны, а принимает в них непосредственное участие. В серии переговоров с представителями Airbus, Leonardo, Viasat и Flight Safety Foundation делегация AZAL действовала так, как ведут себя авиакомпании, претендующие на новую роль в мировой авиации, которые не ищут быстрых эффектов, а строят инфраструктуру на годы вперед. И первые результаты AZAL говорят сами за себя.

В гражданской авиации давно известно: пассажир есть там, где есть качественный Wi-Fi. Американская авиакомпания Delta повысила индекс удовлетворенности пассажиров почти на 12 процентов лишь благодаря бесплатному интернету для участников лояльности. Emirates строит рекламные кампании вокруг потокового видео на высоте 12 тысяч метров, а японские авиакомпании называют интернет в полете «рабочей зоной XXI века».

Теперь к странам, переносящим качество связи на борт, присоединяется Азербайджан.

Соглашение AZAL с Viasat Inc. означает, что 20 новых самолетов — Airbus A320 и Boeing 787-9 Dreamliner — будут летать с системой Viasat Amara, обеспечивающей скорость интернета, близкую к наземной. Отныне пассажиры AZAL смогут проводить зум-встречу над Каспием, смотреть фильмы, пересекая Черное море, и выгружать в облако рабочие файлы между Баку и Лондоном. Это не дополнительная функция, а стандарт отрасли. И AZAL теперь играет по правилам глобальной конкуренции.

Новые радары от Leonardo — инвестиция в безопасность

Когда-то точные метеорадары были роскошью лучших аэропортов Европы. Сегодня, если страна претендует на статус транзитного узла, это уже не роскошь, а первостепенная необходимость. Радар METEOR 735 C-Band итальянского производства — одна из тех систем, которые используют крупнейшие мировые хабы, где вопросы безопасности ставятся выше коммерческих интересов.

В Европе известны десятки случаев, когда именно раннее выявление «микроберста» — короткого, но крайне опасного нисходящего потока воздуха — спасало самолеты при посадке. Сингапур использует аналогичные технологии для предотвращения грозовых задержек, Франкфурт — для моделирования погодных изменений, Токио — для оптимизации ночных заходов на посадку.

После подписания соглашения с компанией Leonardo такой же уровень приходит и в Азербайджан.

Радар Leonardo даст диспетчерам возможность видеть атмосферу не как набор разрозненных данных, а как живую структуру, где угрозы понятны заранее. Это ускорит выполнение рейсов, сделает расписание точнее и повысит доверие международных партнеров.

Flight Safety Foundation: клуб для тех, кто задает стандарты отрасли

Но самым важным итогом участия AZAL в дубайском авиасалоне стало его вступление во Flight Safety Foundation (FSF) со статусом Benefactor Member. Это признание того, что Азербайджан готов работать на одном уровне с Lufthansa, Emirates, Korean Air, United, Air Canada и другими мировыми лидерами. FSF — не просто ассоциация, а лаборатория будущей безопасности. Именно здесь анализировали взлетные риски после инцидентов с Boeing 737 MAX, здесь разрабатывают рекомендуемые процедуры для новых поколений двигателей и управляют глобальными базами данных по авиационным угрозам.

Отныне авиакомпания AZAL — не наблюдатель, а полноправный участник. Это шаг из числа тех, что в истории Turkish Airlines или Qatar Airways стали моментом перехода к новому уровню зрелости.

Что это значит для Азербайджана