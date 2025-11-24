Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань

«Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится публикации. Главы государств, в частности, обсудили российско-украинскую войну.

Си Цзиньпин подчеркнул поддержку всех усилий, направленных на достижение мира. Он также выразил надежду на то, что стороны продолжат «сглаживать свои разногласия», а «справедливое, прочное и обязывающее» мирное соглашение будет достигнуто как можно скорее, чтобы «решить коренную причину этого кризиса».

В конце октября президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет привлечь Китай к урегулированию войны России и Украины. До этого Трамп хотел обсудить с Си Цзиньпином возможность повлиять на Россию «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще». МИД Китая в ответ заявил, что «принуждение и давление не решат проблему».

Также, сообщило китайское телевидение, одной из тем обсуждений было «возвращение» Тайваня в состав Китая, что «является важной частью послевоенного международного порядка».