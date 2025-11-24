Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США

Алламжонов продолжит одновременно занимать должность советника руководителя администрации президента.

Чиновник привлек внимание общественности после совершения на него покушения в октябре прошлого года в окрестностях Ташкента. Инцидент произошел около 01:40 ночи, когда неизвестные обстреляли бронированный внедорожник Range Rover, в котором находился Алламжонов. Покушение стало поводом для масштабных кадровых чисток в структурах госбезопасности.

В ходе следствия были задержаны несколько подозреваемых, в том числе Жавлон Юнусов, экстрадированный из Южной Кореи. В международный розыск по линии Интерпола были объявлены двое граждан Российской Федерации чеченского происхождения — Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. СМИ обсуждали их причастность к покушению.

11 января 2025 года началось закрытое слушание в Военном суде. 12 февраля суд приговорил 10 человек по делу о покушении. Среди осужденных: Шухрат Расулов, Шохрух Ахмедов, Исмоил Джахонгиров (по 23 года заключения); Жавлон Юнусов (18 с половиной лет) и Дониёр Ташходжаев (7 лет). Имена остальных пятерых не разглашаются.