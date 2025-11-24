USD 1.7000
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?

20:06 1201

В Кыргызстане сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева оказался под стражей в рамках расследования дела о массовых беспорядках. Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения и взял под арест Кадырбека Атамбаева до 17 января. Ему вменяют попытку насильственного свержения власти.

Ранее МВД республики заявило о пресечении деятельности группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в парламент. По версии следствия, задержанные планировали серию митингов по стране, чтобы создать видимость массового недовольства, а также антиконституционные действия и возможный захват административных зданий и объектов силовых структур.

В состав группы, по версии следствия, входили политические деятели, бывшие депутаты, экс-чиновники и сотрудники силовых органов, которые привлекали сторонников, включая организованные преступные группы и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений. Под арест также поместили других фигурантов дела: Темирлана Султанбекова, Эрмека Эрматова, Урмата Аскарбекова (сменившего фамилию на Барыктабасова), Шайлообека Атазова и Кубанычбека Кадырова.

