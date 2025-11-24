USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Бомбят украинские города, гибнут люди

обновлено 21:45; видео
21:45 1475

В Одессе слышны взрывы, город под атакой беспилотников, сообщают телеграм-каналы. Пишут о мощном взрыве в районе теплоэлектростанции.

Город частично остался без электричества.

*** 20:36

В результате обстрелов российскими войсками Херсонской области Украины погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает прокуратура области.

По ее данным, российские войска 24 ноября обстреляли населенные пункты региона с применением минометов, дронов и артиллерии, включая реактивную.

Отмечается, что в результате российских атак три человека погибли, трое получили ранения. Среди пострадавших - 17-летний подросток, который подорвался на противопехотной мине.

Кроме того, повреждены частные дома и помещения сельскохозяйственного предприятия в области.

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1559
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5007
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16418
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2817
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1476
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 713
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2452
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1205
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1385
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3406
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 1995

ЭТО ВАЖНО

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1559
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5007
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16418
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2817
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1476
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 713
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2452
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1205
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1385
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3406
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 1995
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться