Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов

с миру по нитке - голому рубашка
Фарид Исаев, автор haqqin.az
20:40 2819

Если под влиянием последних новостей кажется, что вас уже ничто не может шокировать, вы все же ошибаетесь. По уровню дичи новость из Техаса бьет все рекорды. Там федеральные прокуроры предъявили обвинение двум парням, которые планировали захватить остров в Карибском море и устроить для его обитателей режим сексуального рабства.

21-летний Гэвин Риверс Вейзенбург и 20-летний Таннер Кристофер Томас выбрали в качестве места для реализации своих сексуальных фантазий остров Гонав, принадлежащий Гаити. Видимо, их привлекла природная экзотика Карибского моря, а исключительная государственная слабость Гаити, одной из самых бедных и неблагополучных стран мира, позволяла рассчитывать, что власти не смогут дать захватчиками отпор.

Общество, где рождаются такие экземпляры, явно глубоко больно

Для нападения предполагалось приобрести яхту, оружие и боеприпасы, в качестве наемников использовать безработных. После высадки на острове и захвата власти Вейзенбург и Томас собирались убить всех мужчин, чтобы оставшихся женщин и детей превратить в сексуальных рабов. О том, что у них имелись соответствующие педофильские наклонности, засвидетельствовали найденные у них видео с принуждением к сексу малолетних. Убить пришлось бы немало народу: на острове Гонав живет почти 90 тысяч человек.

Все эти планы можно было бы принять за игры больного сознания двух молодых идиотов, если бы они не предпринимали конкретные шаги по подготовке к осуществлению задуманного. Таннер Томас для приобретения необходимых воинских навыков вступил в подразделение Военно-воздушных сил и постарался, чтобы его оставили для прохождения службы в США, на авиабазе в штате Мэриленд, хотя первоначально его собирались направить в Германию, на базу Рамштайн: ему важно было продолжать подготовку операции в Америке, на него была возложена задача вербовки наемников. А его напарник, наоборот, отправился в Таиланд, чтобы научиться вождению морского судна, до этого пройдя полезную, как он считал, командную подготовку в пожарной академии Северного Техаса.

Все эти замыслы кажутся настолько сумасшедшими, что на этом, похоже, будет базироваться тактика защиты: «Неужели вы верите в такой бред?!» С другой стороны, не случись вовремя произошедшего задержания, кто знает, сколько бед могли бы наделать общественно опасные фантазеры. Сейчас им угрожают большие тюремные сроки за покушение на убийство, нанесение увечий и похищение в иностранном государстве, но как минимум статья за изготовление детской порнографии гарантирована. Общество, где рождаются такие экземпляры, явно глубоко больно.

