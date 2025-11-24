USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Телеграмма Пашиняна Путину

20:45 1991

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего футболиста сборной СССР Никиты Симоняна.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта и четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся игроком и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский «Арарат» стал чемпионом и дважды обладателем Кубка СССР — в 1973 и 1975 годах, подарив жителям Армении незабываемое чувство гордости», — отметил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Симонян был удостоен государственных наград Республики Армения и Российской Федерации, а его профессионализм и преданность футболу будут служить примером для будущих поколений.

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1560
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5008
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16421
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2821
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1479
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 713
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2455
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1207
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1385
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3408
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 1997

ЭТО ВАЖНО

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1560
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5008
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16421
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2821
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1479
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 713
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2455
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1207
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1385
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3408
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 1997
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться