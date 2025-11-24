Телеграмма Пашиняна Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего футболиста сборной СССР Никиты Симоняна.
«С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта и четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся игроком и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский «Арарат» стал чемпионом и дважды обладателем Кубка СССР — в 1973 и 1975 годах, подарив жителям Армении незабываемое чувство гордости», — отметил Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул, что Симонян был удостоен государственных наград Республики Армения и Российской Федерации, а его профессионализм и преданность футболу будут служить примером для будущих поколений.