Телеграмма Пашиняна Путину

«С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта и четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся игроком и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский «Арарат» стал чемпионом и дважды обладателем Кубка СССР — в 1973 и 1975 годах, подарив жителям Армении незабываемое чувство гордости», — отметил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Симонян был удостоен государственных наград Республики Армения и Российской Федерации, а его профессионализм и преданность футболу будут служить примером для будущих поколений.