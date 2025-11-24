Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»

Как уже сообщалось, США заблокировали поставки азербайджанского газа в Украину по маршруту «Вертикального коридора» - инфраструктурной цепочке газопроводов, проходящей через Грецию, Румынию, Болгарию и Молдову. Формальный повод — требование Вашингтона получить для американских компаний эксклюзивные права на поставку Украине сжиженного природного газа (СПГ). Фактически же речь идет о попытке США обеспечить в преддверии зимнего периода 2025/2026 приоритет собственного СПГ на рынке Центральной и Восточной Европы. На фоне этих процессов в Афинах была подписана сделка между «Нафтогазом Украины» и новой компанией Atlantic-See LNG Trade, созданной греческими Aktor Group и DEPA. В соответствии с соглашением, греческая сторона обязуется поставлять Украине в период с декабря 2025 года по март 2026-го американский сжиженный природный газ через систему «Вертикального коридора».

Источники в правительстве Греции подтверждают, что США наложили вето на поставки азербайджанского трубопроводного газа по данному маршруту. Основной мотив — высокая конкурентоспособность азербайджанского газа, поступающего в Грецию через Трансадриатический газопровод (TAP). Себестоимость поставок по TAP существенно ниже стоимости американского СПГ, что создает для Вашингтона ценовые риски. Дополнительным аргументом являются американские подозрения, связанные с тем, что по TAP якобы может поступать российский газ, смешанный с азербайджанским. Однако Европейская комиссия официально опровергла эти заявления, подчеркнув техническую невозможность такой смеси, а также отсутствие фактов, подтверждающих реэкспорт российского сырья под видом азербайджанского. Специализированное греческое издание energia.gr напоминает в этой связи, что, несмотря на поднятый политический шум, Азербайджан обеспечивает Европе пусть небольшую, но стратегически важную долю импорта газа, являющегося альтернативой российскому сырью. Более того, Азербайджан, по данным за 2024 год, производит ежегодно 24,4 миллиона тонн нефти и 25,2 миллиарда кубометров природного газа, что исключает необходимость покупать для реэкспорта российский газ. Как свидетельствуют статистические данные, в 2024 году Европа всё еще импортировала природный газ из России, Норвегии, Алжира, Азербайджана, а также СПГ из США, Катара и других стран. Природный газ по-прежнему обеспечивает около 22 процентов энергобаланса Европейского союза, и почти 90 процентов потребляемого в ЕС газа приходится на импорт. Таким образом США, став крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, активно стремятся сохранить доминирование на рынке и минимизировать конкуренцию.

После вторжения России в Украину продажа ее газа в Европу снизилась с 140 миллиардов кубометров в 2021 году до 50 миллиардов кубометров - по прогнозируемым итогам 2025 года. ЕС утвердил решение полностью прекратить закупки российского газа к концу 2027 года, что кардинальным образом меняет архитектуру европейского энергорынка. Согласно исследованиям Института энергетики Юго-Восточной Европы, спрос на газ в Старом Свете будет сохраняться, а в отдельных секторах даже расти, что делает критически значимым вопрос диверсификации импорта «голубого топлива». На этом фоне роль Азербайджана в обеспечении энергобаланса Евросоюза приобретает стратегическое измерение. С уходом России с позиции ключевого поставщика у ЕС остается крайне ограниченный выбор в части трубопроводных поставок природного газа. Каспийский регион - фактически единственный доступный сухопутный источник. «Южный газовый коридор», включая TANAP и TAP, представляет собой инфраструктуру, доказавшую свою эффективность. Газопровод TAP пересекает Северную Грецию и через Албанию доставляет топливо в Италию. Объем поставок SOCAR в Европу составляет около 10 миллиардов кубометров ежегодно, а в ближайшие годы планируется удвоение пропускной способности TAP до 20 миллиардов кубометров, что позволит обеспечить сырьем как страны Евросоюза, так и потребителей «Вертикального коридора». Энергетические аналитики подчеркивают: расширение TAP и рост экспорта SOCAR обеспечивают Европе новый, надежный источник поставок. Однако в соответствии с соглашением, подписанным 16 ноября, поставки в Украину будут ограничены американским СПГ, поскольку Вашингтон стремится обеспечить максимальную загрузку собственных терминалов по сжижению газа.