Цены на отправляемые из Китая товары, подлежащие экспортному контролю (это во многом продукция двойного назначения, которую можно использовать при производстве вооружений), с 2021 по 2024 год выросли в среднем на 87%, говорится в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT). А при поставках в другие страны – лишь на 9%.

Хотя на Западе хотели бы видеть российский военно-промышленный комплекс полностью «отрезанным» от поставщиков, то, что китайские компании его «обдирают», – тоже «довольно хороший результат», сказал Financial Times отвечающий за санкции высокопоставленный западный чиновник. «Если вы повышаете цену на товар на 80%, вы почти вдвое сокращаете то, что они реально могут купить», – отметил он.

Такое положение дел признает и источник Reuters, близкий к российскому правительству. Несмотря на все разговоры о дружбе, и Китай, и Индия действуют в первую очередь в собственных интересах, и настоящих союзников у Москвы нет, пожаловался он.

Товарооборот между Китаем и Россией составил в 2024 году рекордные $254 млрд против $146,9 млрд в 2021-м. Но это во многом объясняется ростом цен, а не объемов, следует из исследования BOFIT, авторы которого проанализировали торговлю «машинами и механическими устройствами» (в эту категорию попадает множество товаров, необходимых для ВПК). Например, импорт китайских шарикоподшипников в Россию увеличился за этот период на 76% в долларовом выражении, а в физическом упал на 13%.