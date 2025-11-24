USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Помощь Китая обходится России все дороже

21:16 1562

Китайские поставщики «наживаются» на поставках России крайне нужной ей продукции, в том числе военного назначения, пишут зарубежные СМИ.

Цены на отправляемые из Китая товары, подлежащие экспортному контролю (это во многом продукция двойного назначения, которую можно использовать при производстве вооружений), с 2021 по 2024 год выросли в среднем на 87%, говорится в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT). А при поставках в другие страны – лишь на 9%.

Хотя на Западе хотели бы видеть российский военно-промышленный комплекс полностью «отрезанным» от поставщиков, то, что китайские компании его «обдирают», – тоже «довольно хороший результат», сказал Financial Times отвечающий за санкции высокопоставленный западный чиновник. «Если вы повышаете цену на товар на 80%, вы почти вдвое сокращаете то, что они реально могут купить», – отметил он.

Такое положение дел признает и источник Reuters, близкий к российскому правительству. Несмотря на все разговоры о дружбе, и Китай, и Индия действуют в первую очередь в собственных интересах, и настоящих союзников у Москвы нет, пожаловался он.

Товарооборот между Китаем и Россией составил в 2024 году рекордные $254 млрд против $146,9 млрд в 2021-м. Но это во многом объясняется ростом цен, а не объемов, следует из исследования BOFIT, авторы которого проанализировали торговлю «машинами и механическими устройствами» (в эту категорию попадает множество товаров, необходимых для ВПК). Например, импорт китайских шарикоподшипников в Россию увеличился за этот период на 76% в долларовом выражении, а в физическом упал на 13%.

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1563
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5011
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16421
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2825
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1482
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 716
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2456
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1207
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1388
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3410
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 1999

ЭТО ВАЖНО

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1563
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5011
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16421
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2825
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1482
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 716
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2456
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1207
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1388
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3410
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 1999
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться