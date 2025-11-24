USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Азербайджанские школьники показали высокий результат в Астане

фото
21:49 400

19–21 ноября 2025 года в столице Казахстана Астане прошел Международный конкурс проектов «100 идей для СНГ» среди молодежи государств – участников СНГ.

На конкурс было подано 50 работ из 8 стран СНГ в номинациях «IT-сфера», «Медицина и здравоохранение», «Образование», «Рациональное природопользование» и «Социальная сфера», из которых 12 проектов вошли в число лучших.

Нашу страну на мероприятии представляли 9 проектов, авторами которых стали 9 школьников и один руководитель кружка.

Подготовленный учащимися лицея имени академика Зарифы Алиевой города Баку Омаром Эйвазлы и Мурадом Гасымовым проект победил в номинации «IT-сфера», а в номинации «Рациональное природопользование» - проект ученицы Школы АДА Бану Ибрагимовой.

Следует отметить, что программа «100 идей для СНГ» реализуется с 2014 года. Целью программы является содействие развитию инновационной деятельности среди молодежи в странах СНГ, поддержка инновационных инициатив молодежи, расширение международного сотрудничества.

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1565
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5013
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16423
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2825
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1483
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 716
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2457
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1209
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1389
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3411
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 2000

ЭТО ВАЖНО

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1565
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5013
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16423
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2825
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1483
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 716
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2457
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1209
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1389
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3411
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 2000
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться