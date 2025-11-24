Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск

Московские следователи заочно предъявили обвинение Андрею Разину, продюсеру группы «Ласковый май», в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова. Как указано в материалах дела, Разин объявлен в межгосударственный розыск.

«В отношении Разина Андрея Александровича заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в сообщении.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила эту информацию. По ее словам, уголовное дело против Разина завели в 2021 году из-за присвоения денег, которые должны были стать лицензионными выплатами поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу. Разину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Разин лишен прав на песни музыкального коллектива.