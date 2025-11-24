USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск

22:44 408

Московские следователи заочно предъявили обвинение Андрею Разину, продюсеру группы «Ласковый май», в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова. Как указано в материалах дела, Разин объявлен в межгосударственный розыск.

«В отношении Разина Андрея Александровича заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в сообщении.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила эту информацию. По ее словам, уголовное дело против Разина завели в 2021 году из-за присвоения денег, которые должны были стать лицензионными выплатами поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу. Разину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Разин лишен прав на песни музыкального коллектива.

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1566
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5016
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16423
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2826
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1483
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 716
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2459
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1210
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1389
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3413
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 2000

ЭТО ВАЖНО

Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
21:16 1566
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
19:07 5016
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
15:39 16423
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
20:40 2826
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
21:45 1483
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
20:30 716
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
20:15 2459
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
20:06 1210
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 1389
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 3413
Трамп моментов не упускает
Трамп моментов не упускает обновлено 22:19
22:19 2000
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться