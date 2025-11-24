Трамп помиловал двух индеек

Президент США Дональд Трамп к предстоящему Дню благодарения помилует двух индеек, в этом году на праздничный стол не попадут Курлыка и Вихлюн, сообщает Белый дом.

«Приветствуем: Курлыка и Вихлюн», - представила пресс-служба администрации видео с индейками в соцсети Х.

Церемония так называемого помилования первым лицом страны была начата в 1963 году Джоном Кеннеди, когда он распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Индейка считается главным блюдом праздничного ужина на День благодарения - праздника урожая, который отмечают в четвертый четверг ноября.

«Помилованным» придумывают шутливые биографии, например, Вихлюн хочет стать талисманом спортивной команды штата, а Курлыка любит бисквиты. Церемония в этом году станет первой для Трампа за его новый срок.