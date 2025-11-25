Россия хочет завезти сотни тысяч индийцев

USD 1.7000
Сбербанк рассчитывает, что приток квалифицированной рабочей силы из Индии поможет восполнить нехватку рабочих рук в экономике России, сказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Дефицит рабочей силы в России в ближайшие годы может составить 2,8-5 миллионов человек, и решить эту проблему без трудовых мигрантов невозможно, сказал ранее глава банка Герман Греф.

«Трудовой ресурс из Индии сейчас очень востребован и будет востребован еще больше, потому что это квалифицированная рабочая сила, это одно из направлений нашего сотрудничества, мы нашим компаниям здесь помогаем привезти рабочую силу из Индии», — сказал Ведяхин в интервью Reuters.

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что трудовая эмиграция в РФ резко выросла в текущем году и сейчас план — привлечь 400 000 рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда РФ.

«Они приезжают по визе к заранее определенному работодателю, и это отличает их от большинства безвизовых мигрантов. Как работают индийцы? Они обучаются профессии на родине, в Индии. Они получают сертификаты, которые должны быть признаны в России. И с этой профессией, и со своим прорабом они приезжают сюда в бригады, работают, живут в отдельных строительных городках и уезжают отсюда по истечении контракта», — сказал Ведяхин.

