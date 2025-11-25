USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке

00:38 914

Вице-премьер Кыргызстана Эдиль Байсалов заявил, что страна является «частью русского мира», а ее жители мыслят на русском языке. Выступая на церемонии запуска кыргызско-российского телеканала «Номад ТВ», Байсалов подчеркнул, что «очень счастлив быть частью русского мира».

«Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но сегодня Кыргызстан — это часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, мы воспитаны русской литературой», — заявил он.

Байсалов добавил, что при этом в Москве никто не ставит под сомнение независимость Кыргызстана. По его словам, он лично был свидетелем уважительного отношения российских властей: «Они полностью уважают наш суверенитет и независимость, но искренне переживают за нас, как и должны переживать друзья».

Ранее в Кыргызстане был принят пакет законов, касающихся статуса государственного языка. Согласно изменениям, депутатами парламента, руководителями органов исполнительной власти, судьями, прокурорами и следователями смогут быть только граждане, владеющие кыргызским языком на необходимом уровне.

Законы также устанавливают минимальную долю теле- и радиовещания на государственном языке — не менее 60%. Кыргызский язык становится основным языком обучения во всех дошкольных, школьных и высших учебных заведениях страны. При этом русский язык сохраняет статус официального.

Власти также сообщили о росте интереса к изучению русского языка среди населения.

Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 915
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 896
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 786
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 2728
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 6472
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17302
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 4467
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2384
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1071
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3480
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
24 ноября 2025, 20:06 1739

ЭТО ВАЖНО

Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 915
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 896
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 786
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 2728
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 6472
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17302
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 4467
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2384
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1071
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3480
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
Сына экс-президента Атамбаева заключили под стражу. В чем его обвиняют?
24 ноября 2025, 20:06 1739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться