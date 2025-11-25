Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке

Вице-премьер Кыргызстана Эдиль Байсалов заявил, что страна является «частью русского мира», а ее жители мыслят на русском языке. Выступая на церемонии запуска кыргызско-российского телеканала «Номад ТВ», Байсалов подчеркнул, что «очень счастлив быть частью русского мира».

«Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но сегодня Кыргызстан — это часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, мы воспитаны русской литературой», — заявил он.

Байсалов добавил, что при этом в Москве никто не ставит под сомнение независимость Кыргызстана. По его словам, он лично был свидетелем уважительного отношения российских властей: «Они полностью уважают наш суверенитет и независимость, но искренне переживают за нас, как и должны переживать друзья».

Ранее в Кыргызстане был принят пакет законов, касающихся статуса государственного языка. Согласно изменениям, депутатами парламента, руководителями органов исполнительной власти, судьями, прокурорами и следователями смогут быть только граждане, владеющие кыргызским языком на необходимом уровне.

Законы также устанавливают минимальную долю теле- и радиовещания на государственном языке — не менее 60%. Кыргызский язык становится основным языком обучения во всех дошкольных, школьных и высших учебных заведениях страны. При этом русский язык сохраняет статус официального.

Власти также сообщили о росте интереса к изучению русского языка среди населения.