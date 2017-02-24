Таджикистан может вступить в ЕврАзЭс

Власти Таджикистана рассматривают целесообразность вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Об этом заявил ТАСС посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов, комментируя возможность вступления республики в эту организацию.

"Этот вопрос изучается, - сказал дипломат. - Республика изучает возможность и целесообразность вступления в Евразийский экономический союз".

Вместе с тем, добавил он, руководство Таджикистана "поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве".

Участниками ЕврАзЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.