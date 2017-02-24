Серж Саргсян готовит «запасной аэродром» в Азербайджане?

Армянские СМИ до сих пор теряются в догадках: для чего понадобились «конституционные изменения» в Нагорном Карабахе? При этом выдвигаются разные версии. По одной из них, которую озвучил редактор армянского издания «Третья Сила Плюс» Ваграм Агаджанян, армянский президент Серж Саргсян не уверен в победе возглавляемой им правящей Республиканской партии на предстоящих в апреле этого года парламентских выборах в Армении, поэтому уже сегодня готовит пути отступления в случае неудачного для него исхода голосования.

Но обо всем по порядку. Проект новой «конституции» (здесь и далее кавычки haqqin.az) Нагорного Карабаха предусматривает президентскую форму правления. По действующему «основному закону», принятому в 2006 году, нынешняя форма правления в НК — «полупрезидентская». Словом, «полупрезидент» должен стать «президентом».

«Мы не будем перечислять «аргументы» и «доводы» властей в пользу принятия новой конституции. Они настолько абсурдны, уязвимы и, мягко говоря, неубедительны, что вызывают недоумение даже у провластно настроенных жителей Нагорного Карабаха. Многие карабахцы и армянские СМИ до сих пор теряются в догадках: для чего понадобились эти конституционные «изменения?» - спрашивает автор.

Агаджанян отмечает, что фактор пиара «НКР», пропаганды этого региона в качестве «независимого государства» отверг замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, который отметил отсутствие какой-либо связи этой акции с внешнеполитическими факторами: «конституционный» референдум не определяет статус Нагорного Карабаха. То есть внешний фактор исключен.

«Тогда для чего понадобился этот маловразумительный акт, который уже вызвал никому не нужный антикарабахский шум и волну заявлений против референдума - от США и Европы до РФ и Азии? Мало нам было сокрушительного разгрома армянской дипломатии по делу Лапшина, так власти решили еще больше усилить его, ухудшив и без того плачевный имидж Нагорного Карабаха в мире?», - вопрошает автор.

Далее он отмечает противоречия в действиях Еревана, который «с необыкновенной прытью, как говорится, с пеной у рта доказывал, что в Карабахе должна быть принята «парламентская» модель «госуправления», поскольку Армения готовится принять эту схему и обе армянские «республики» должны, дескать, находиться в одинаковом правовом поле. Но на деле происходит обратное: в Карабахе усиливается «президентская» власть. Объяснить это не смог даже карабахский «премьер» А.Арутюнян, который вынужденно заявил: «Я не могу дать этому правовую оценку».

С Арутюняном трудно не согласиться: «всему этому» сложно дать правовую оценку, потому что в процессе есть что угодно, но только не политика. Оценка, скорее, относится к сфере здравоохранения, и дать ее должен какой-нибудь квалифицированный психоаналитик, для которого многие армянские чиновники - просто редкая находка для научного исследования ментальных нарушений в постконфликтный период, пишет Агаджанян.

Автор отмечает, что в среде армянской общественности муссируются различные версии происходящего. По одной из них, президент Армении не уверен в победе возглавляемой им правящей Республиканской партии на предстоящих в апреле этого года парламентских выборах в Армении, поэтому уже сегодня готовит пути отступления в случае неудачного исхода голосования.

Симптомы возможного афронта РПА видны уже сегодня: все эксперты и наблюдатели в один голос уверяют, что такого сопротивления властям и такого накала предвыборных страстей в Армении никогда еще не было. И если Серж Саргсян провалится в Ереване, он вернется в Карабах и займет «президентское» кресло вместо полностью подконтрольного ему Саакяна. Из Нагорного Карабаха он, дескать, сможет влиять на политические процессы в Армении и не только, отмечает Агаджанян.

Между тем азербайджанские политологи скептически относятся к версии о том, что Серж Саргсян станет «президентом» марионеточного режима в Нагорном Карабахе.

У Саргсяна есть более выгодные пути отхода вместе с капиталами. К примеру, есть более безопасный вариант - поселиться в России, отмечает в беседе с haqqin.az политолог Тогрул Джуварлы. Надо патологически жаждать власти и полностью потерять чувство реальности, чтобы сделать рискованный шаг и стать «президентом» Карабаха. Скорее всего Армения, проводя референдум, хотела избавиться от невыгодного обозначения «армяне Нагорного Карабаха», что говорит о принадлежности региона Азербайджану. И заменить на выгодный для армянской дипломатии вариант - «народ Арцаха». Но был сделан опрометчивый шаг, так как все участники переговорного процесса однозначно осудили эти действия армянского руководства», отметил эксперт.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Фазиль Газанфароглу, отвечая на вопросы haqqin.az, не исключил вероятности того, что в критической для нынешней власти ситуации Серж Саргсян решит стать президентом «НКР».

«Впрочем, нынешняя политическая ситуация в регионе делает такое развитие событий маловероятным. Во-первых, то, в какой ипостаси окажется Серж Саргсян, будет определять Москва, которая полностью контролирует всё и вся в Армении. Во-вторых, в Нагорном Карабахе есть своя политическая элита, амбиции которой могут помешать планам Саргсяна. Так что действующий армянский президент априори не может строить долгосрочные планы», - считает депутат.