Сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции Баку за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему задержан житель поселка Маштага Ризван Фарзалиев, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

В Сабунчинское РУП поступила оперативная информация о том, что житель поселка Маштага, неоднократно судимый ранее Ризван Фарзалиев хранит дома огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Фарзалиев был задержан.

При проведении обыска в его доме был обнаружен автомат АКС74У со стертым серийным номером, 27 патронов к нему и магазин для патронов.

В следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.