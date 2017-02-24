Премьер Албании попросил у США защиты от России

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал США не забывать о Балканах, ведь это может грозить распространением влияния России на страны полуострова. Такое мнение политик высказал в интервью The Telegraph.

"Балканы находятся в опасности попадания под российское влияние, если администрация Трампа будет игнорировать регион", - говорится в интервью.

Албанский премьер заверил, что без американской поддержки Балканы уже не будут тем регионом, где господствует мир и сотрудничество.

"Россия заинтересована в распространении своего влияния, и его много в этом регионе", - заявил Рама.

Ранее The Telegraph опубликовала расследование, где утверждается, что в 2016 году с одобрения и поддержки Москвы заговорщики в соседней с Албанией Черногории планировали путч и убийство премьер-министра Мило Джукановича.