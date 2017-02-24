Аяз Муталибов об истинной версии резни в Ходжалы

Экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов выступил со специальным заявлением, приуроченным к очередной годовщине Ходжалинской трагедии. В специальном заявлении говорится:

«Вот уже более двух десятков лет в канун очередной годовщины трагедии в Ходжалы армянская сторона пытается оправдаться за эти кровавые события и свалить вину за массовую резню на азербайджанскую сторону.

При этом армяне с упорством, достойным лучшего применения, пытаются использовать мое имя в качестве «доказательства».

Так, армянская сторона постоянно ссылается на интервью и беседы с журналистами, и в частности на беседу с чешской журналисткой Даной Мазаловой, которой я якобы сказал, что жителей Ходжалы сознательно убили сторонники Народного фронта, чтобы вызвать внутриполитический кризис и на этой волне свергнуть меня.

Хочу четко и однозначно заявить, что это ложь. Я говорил, что Народный фронт воспользовался трагедией в Ходжалы, чтобы свергнуть меня, но не говорил, что фронтовики убивали ходжалинцев.

Подобная фальсификация и передергивания - это попытка уйти от ответственности и свалить вину с больной головы на здоровую.

Когда мне доложили о массовых убийствах ходжалинцев, я по связи ВЧ позвонил начальнику милиции Карабаха Армену Исагулову и потребовал объяснений, заявив, что подобных зверств не совершали даже фашисты.

То же самое я сказал и тогдашнему лидеру сепаратистов Артуру Мкртчяну. Вот что было на самом деле.

Что касается роли Народного фронта, то считал и считаю, что если бы внутриполитическая борьба в Азербайджане в тот период не была столь острой, если бы оппозиция занимала более взвешенную и прагматическую позицию, армяне не смогли бы вести себя столь нагло, внешняя поддержка Азербайджану была бы более существенной, и наши потери в Карабахе не были бы столь серьезны.

Но, в любом случае, ответственность за это страшное преступление целиком и полностью лежит на военных и политических лидерах армян, тех, кто готовил и осуществил эту карательную акцию.

Твердо верю, что наступит день, когда виновные за это предстанут перед судом».