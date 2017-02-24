В Екатеринбурге неизвестный устроил стрельбу и бросил гранату

Руководитель пресс-службы полиции Екатеринбурга Валерий Горелых заявил, что неизвестный мужчина устроил стрельбу и бросил гранату в людей, передает ТАСС.

«На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа, оперативники городского управления полиции и областного главка. По предварительным данным, мужчина крепкого телосложения выстрелил несколько раз по мужчине и женщине из пистолета, по всей видимости, травматического. Затем кинул в них предмет, похожий на гранату. Только чудом никто не погиб», — рассказал он.

По его словам, в результате произошедшего пострадал один человек. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Отмечается, что злоумышленник скрылся с места преступления.