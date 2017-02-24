Генпрокуратура Азербайджана угрожает арестом испанским и британским ученым

«Сотрудник Испанского национального музея естественных наук Иоланда Фернандес (Dr. Yolanda Fernandez-Jalvo, Museo Nacional de Ciencias Naturales), сотрудник Блэндфордского музея Великобритании Тания Кинг (Dr. Tania King) и сотрудник Музея естественной истории Великобритании Питер Эндрюс (Dr. Peter Andrews, Natural History Museum, London) уже некоторое время занимаются археологической деятельностью в Азыхской пещере на территории оккупированного армянами Ходжавендского района Азербайджана», - сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию о том, что группа иностранных исследователей ведет незаконные археологические раскопки в Азыхской пещере на оккупированных армянами азербайджанских землях.

Он отметил, что указанные лица незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, без лицензии соответствующих государственных органов нашей страны ведут на территории Азыхской пещеры раскопки. Обнаруженные исторические и археологические находки и информацию о них обманным путем тайно в обход таможенного контроля вывозятся за границу. Их нелегальные действия являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Подобной деятельностью они грубо нарушили наряду с законом Азербайджанской Республики международное гуманитарное право, положения конвенций UNESCO «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» от 1954 года и «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» от 1970 года.

Принятый в 1999 году Второй протокол к Гаагской конвенции от 1954 года еще больше расширил круг защиты культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. В пункте 9 Протокола говорится, что сторона, оккупировавшая всю или часть территории другой стороны, обязуется запрещать и предупреждать любой незаконный вывоз, иное изъятие или передачу права собственности на культурную ценность, любые археологические раскопки, любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют цель скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

К сожалению, Испанский национальный музей естественных наук, Блэндфордский музей Великобритании не предприняли необходимых мер по предотвращению действий своих сотрудников, противоречащих законодательству Азербайджана и международным конвенциям. Несмотря на то, что эти лица и музеи, где они работают, были неоднократно предупреждены дипломатическими представительствами, они не обратили на это внимания. Их деятельность можно сравнивать лишь с археологическим воровством и грабежом на территориях колоний в конце XIX - начале ХХ веков и начиная с 2003 года на территории Ирака. Лица, называющие себя научными деятелями, не должны заниматься разграблением, воровством и фальсификацией материально-культурных памятников.

Генпрокуратура в связи с незаконными действиями вышеуказанных лиц возбудила уголовное дело, принимаются необходимые оперативно-розыскные меры. Посредством дипломатических каналов страны, гражданами которых являются эти лица, также будут проинформированы о возбуждении уголовного дела. Данный вопрос повторно будет поднят в рамках UNESCO», - отметил Х.Гаджиев.