Ультиматум Самеда Сеидова накануне новой конфронтации с Европарламентом

Незаконное посещение тремя депутатами Европейского парламента (ЕП) Нагорного Карабаха и участие там в качестве «наблюдателей» на «референдуме» вызвало реакцию председателя парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, главы азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова.

В своем письме председателю Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвиду Макалистеру глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов назвал действия Яромира Штетины, Франка Энгеля и Элени Теохарус бросающими тень на ЕП. Копия письма направлена и в редакцию haqqin.az.

«Мы видим, что новое руководство Европарламента с первых дней своей работы столкнулось с целым рядом новых вызовов, которые должны быть срочно обсуждены и разрешены. И к огромному сожалению, убеждаемся в том, что часть сегодняшних проблем Европы создается абсолютно безответственными европейскими политиками. Я не позволил бы себе так говорить, но те действия и тот документ, которые подготовили и подписали Франк Энгель, Яромир Штетина и Элени Теохариус, бросают тень на практически все инициативы и заявления Европейского парламента», - отметил Самед Сеидов.

Как известно, несанкционированная поездка на оккупированные Арменией азербайджанские территории - грубое нарушение норм международного права, которое влечет за собой юридическую ответственность конкретных лиц перед законом.

«К огромному сожалению, члены Европейского парламента Франк Энгель, Яромир Штетина и Элени Теохариус 21 февраля 2017 года, не согласовав свою поездку с Азербайджаном, не только посетили эти территории, но и участвовали в качестве так называемых «наблюдателей» в незаконном «референдуме» в Нагорном Карабахе».

Сеидов считает, что это, помимо всего прочего, попытка подставить Европарламент и вынудить уважаемую международную организацию нарушить тот мировой порядок, за который она же и выступает.

Что касается совместного заявления членов так называемой «группы дружбы с «Арцахом» в Европарламенте и их подписей как членов Европарламента, то это грубейшее неуважение ко всем заявлениям Европарламента о территориальной целостности Азербайджана.

«Эти действия, господин председатель, вынуждают нас обратиться к вам не только по поводу того, что некоторые депутаты Европарламента, нарушив все мыслимые и немыслимые правила и нормы международных законов, нелегальным образом приехали на оккупированную Арменией территорию Азербайджана и приняли участие в незаконном референдуме, организованном после массового изгнания, этнических чисток и геноцида азербайджанцев в Ходжалы; не только по поводу того, что подобные действия нарушают усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта, но и по поводу того, что действия членов Европарламента и их подписи - это уничтожение европейскими политиками веры европейцев и других народов в те ценности, которые декларирует сама Европа», - подчеркивает Сеидов.

Еще одной целью этих представителей является срыв позитивных договоренностей между парламентом Азербайджана и Европарламентом, подписанных в конце 2016 года в Баку и позволивших восстановить сотрудничество по линии парламентского комитета по сотрудничеству и Евронеста в полном объеме.

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ считает, что усилия Энгеля, Штетины и Теохариус направлены на инициацию новых слушаний по Азербайджану в Европарламенте, конфронтацию и срыв участия Азербайджана в саммите стран «Восточного партнерства» в ноябре 2017 года.

«Мне кажется, господин председатель, что «деятельность» вышеназванных депутатов – это использование демократических ценностей Европы для их же уничтожения, сознательная попытка ограничить силу и влияние Европарламента в процессе имплементации международных законов, демократии и прав человека.

Франк Энгель, Яромир Штетина и Элени Теохариус сделали и делают все, как им кажется, для своих армянских покровителей, но они не понимают или не хотят понимать, что своим поведением и заявлениями разрушают европейскую архитектуру безопасности и создают еще больше оснований для евроскептицизма.

Надеюсь, новое руководство найдет в себе силы защитить международное право и авторитет Европарламента от этих горе-политиков, которые их разрушают», - подчеркнул Самед Сеидов.