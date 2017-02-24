В Венском университете прошла международная конференция на тему "Перспективы мира на Южном Кавказе", в которой приняли участие студенты Венского университета, представители дипломатического корпуса и общественности.

Открывший конференцию доктор исторических наук Инандж Атылган подчеркнул, что большое число борцов за мир и даже лауреатов Нобелевской премии мира окончили Венский университет. В свою очередь бывший генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер рассказал о деятельности международных организаций и направленных на урегулирование карабахского конфликта резолюций, принятых за время его работы на посту генсека СЕ.

Швиммер уверен, что все народы Южного Кавказа, в том числе азербайджанский и армянский, должны жить в мире и любые мирные инициативы должны быть поддержаны.

Во время презентации «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» ее соучредитель - правозащитник и писатель Ваге Аветян подчеркнул, что в карабахском конфликте нет победителей. Он не понаслышке знает, что за 25 лет оба народа устали от войны, поэтому основной целью Бакинской платформы является восстановление с помощью народной дипломатии нарушенного мира.

Председатель общественного движения «Общество по защите прав женщин имени Диляры Алиевой» Новелла Джафароглы согласилась с тем, народы устали от войны. Она также отметила, важность не оставить конфликт будущим поколениям.

На презентации было отмечено, что страны, которые заинтересованы в мирном урегулировании данного конфликта, должны поддержать этот процесс.

Глава «Бюро по защите прав человека и соблюдению законности» Саида Годжаманлы и гражданский активист Эрик Хачатуров, рассказали про возникновение этой инициативы, предыдущие попытки для ее создания, а также отметили четкое видение будущего и конкретные цели Платформы.

Участники выразили свою поддержку территориальной целостности Азербайджана и Армении. Отмечалась важность выполнения резолюций ООН и резолюции N1416 Парламентской Ассамблеи Совета Европы, касающихся урегулирования конфликта.

Участники отметили, что в карабахском конфликте нет победителей, а необходимыми условиями для восстановления мира в регионе являются освобождение оккупированных территорий и возвращение беженцев в свои дома.

В свою очередь сокоординатор «Платформы мира между Арменией и Азербайджаном» Орхан Набиев рассказал о привлечении молодежи и о будущих целях Платформы.