Трамп недоволен ФБР

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ФБР из-за отсутствия результатов в установлении личности тех, кто организовывал утечки секретных данных в СМИ, говорится в сообщении на его странице в твиттере.

"ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации", - написал Трамп.

The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even......

"Они даже не могут их найти в самом ФБР. Конфиденциальная информация, которая может оказать разрушительный эффект на США, передается в СМИ. Найдите их немедленно!" - отмечается на странице президента.

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW