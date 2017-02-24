В Турции задержали сотрудника американского консульства

Правоохранительные органы Турции задержали сотрудника американского консульства в Адане по подозрению в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК), сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источник в полиции.

Хамза Улучай работал переводчиком в консульстве в течение нескольких лет. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в среду, когда тот выходил из здания консульства. По данным источника, власти подозревают, что Улучай вел пропагандистскую деятельность, пытаясь привлечь на сторону РПК жителей города Мардин на юго-востоке страны.