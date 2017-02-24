США впервые разместят в Европе истребители F-35

Вашингтон впервые дислоцирует в Европе многофункциональные истребители пятого поколения F-35A. Об этом сообщил глава боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл на встрече с группой журналистов, передает в пятницу, 24 февраля, ТАСС.

«Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет», — приводит агентство слова Карлайла.

По его словам, у США есть также планы направить эти истребители в Тихоокеанский регион. Кроме того, предполагается, что не в текущем году, а позднее они будут дислоцированы и на Ближнем Востоке.