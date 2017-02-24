Генштаб Турции: "Мы захватили Эль-Баб"

Глава генштаба Турции Хулуси Акар заявил, что проводимая Анкарой операция "Щит Евфрата" на севере Сирии достигла поставленной цели, передает агентство Рейтер.

Генштаб Турции в четверг сообщил о завершении зачистки всех кварталов сирийского эль-Баба от террористов в рамках операции "Щит Евфрата", которую проводят турецкая армия и боевики вооруженной оппозиции.

"Эль-Баб под контролем, задачи, запланированные в начале операции, были достигнуты. После этого будет предоставлена помощь для нормализации жизни, чтобы местные жители могли быстро вернуться в свои дома", — приводит агентство слова главы генштаба.