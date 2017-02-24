Савченко заподозрили в подготовке переворота

Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни проверит сообщения о подстрекательстве депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко военных к перевороту, а также о ее поездке в Донецк. Об этом руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, если информация о подстрекательстве «подтвердится и будет достаточно оснований, мы зарегистрируем уголовное производство». «Мы будем говорить с самой Надеждой и с инициатором этого обращения», — сообщил Ткачук, призвав свидетелей сообщать о подобных призывах.

Руководитель аппарата главы СБУ также отметил, что по закону Савченко не должна информировать службу о своих перемещениях. Однако, по его словам, «возможно, есть какие-то аспекты безопасности, которые необходимо учитывать», особенно «если вспомнить, чем закончился последний ее визит на оккупированные территории».