Строительство стены между США и Мексикой начнется раньше

Президент США Дональд Трамп пообещал начать строительство стены на границей с Мексикой раньше запланированного срока. Об этом он заявил в пятницу на Конференции консервативной политической деятельности (CPAC) в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Мы начнем строить стену очень скоро, гораздо раньше запланированных сроков, гораздо, значительно раньше графика", - заявил он. Вместе с тем ранее не назывались конкретные сроки реализации проекта по строительству стены, который стал одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа.

"Мы отправим отсюда тех, кто не должен быть здесь", - заверил президент США.

Ранее Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за который, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны категорически заявляют, что не собираются платить.