 

Эрдоган: «Я одобрю возвращение смертной казни»

 

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения в стране референдума о возвращении к смертной казни, если парламент отклонит соответствующий законопроект.

"Я сказал, что одобрю возвращение смертной казни, если это будет утверждено парламентом. Но проблема в том, что такие изменения требуют внесения поправок в конституцию. Мы можем инициировать проведение референдума по данному вопросу, если этот закон будет отклонен парламентом. Если народ проголосует за то, чтобы вернуть смертную казнь, то вопрос будет закрыт", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в провинции Маниса на западе страны.

Последний смертный приговор в Турции был приведен в исполнение в 1984 году. В мае 2004 года смертная казнь в стране была отменена после внесения соответствующей поправки в конституцию Турции с целью соответствия стандартам для вступления в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что если Турция восстановит смертную казнь, ЕС немедленно остановит процесс присоединения страны к европейскому блоку.

1333 просмотров


Старости
Мехрибан Алиева: «Я на новом ответственном посту»
Мехрибан Алиева: «Я на новом ответственном посту» обращение к народу
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
26 Фев 12° / 3°
27 Фев 8° / 3°
28 Фев 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.849 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Американцы все еще ставят на курдов наша аналитика
В Чехии не могут найти дядю Ким Чен Ына
Цены на нефть снижаются
Российские депутаты заполонили Баку
В Триполи соперничающие группировки устроили перестрелку
Трамп: "ИГИЛ будет стерто с лица земли"
Тяжелое ДТП в Перу: 20 погибших
Журналистов не пустили на пресс-конференцию Трампа
Немецкие спецслужбы следили за иностранными журналистами
На азербайджанском сайте свободно торгуют марихуаной видео
В США неизвестные подожгли мечеть
Эрдоган: «Я одобрю возвращение смертной казни»
В Баку предотвращена попытка суицида
Строительство стены между США и Мексикой начнется раньше
Савченко заподозрили в подготовке переворота
Генштаб Турции: "Мы захватили Эль-Баб"
Генсек ОБСЕ обеспокоен ситуацией в Карабахе
США впервые разместят в Европе истребители F-35
Трамп назвал СМИ врагами человечества
В Турции задержали сотрудника американского консульства
Указом Ильхама Алиева: вступительные экзамены оплатит государство
МИД Турции: «Виновные в Ходжалинском геноциде осуждены историей»
Белоруссия нашла решение газового конфликта с Россией
Ильхам Алиев выделил деньги для очистки воды Куры и Араза
Посольство Армении попыталось сорвать акцию азербайджанцев в Киеве фото