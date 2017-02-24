Немецкие спецслужбы следили за иностранными журналистами

Немецкие спецслужбы на протяжении почти 20 лет вели слежку за журналистами международных изданий в разных странах мира. Об этом сообщает газета Spiegel.

По информации издания, разведка BND с 1999 года отслеживала не менее 50 телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов, которые использовали сотрудники международных изданий. Среди объектов слежки были сотрудники BBC в Афганистане и Лондоне, работники New York Times в Афганистане, а также сотрудники Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии.

Недовольство действиями разведслужбы высказала организация «Репортеры без границ», назвав это «возмутительной атакой на свободу слова».