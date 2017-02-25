В Триполи соперничающие группировки устроили перестрелку

Соперничающие группировки устроили стрельбу с применением тяжелого вооружения в центре ливийской столицы Триполи, не менее девяти человек получили ранения, сообщили представители Красного Полумесяца.

"Наша команда… спасла девять человек, пострадавших в результате беспорядочной стрельбы", — цитирует агентство Франс Пресс заявление организации, развернувшей полевой госпиталь рядом с районом столкновений.

Сообщается, что вооруженное противостояние началось после того как одна из группировок обвинила соперничающие формирования в похищении своих бойцов.