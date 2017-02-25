 

Российские депутаты заполонили Баку

Автор: Отдел информации 

Сегодня Азербайджан и Россия отмечают в Баку 25-летие сотрудничества и развития двух стран. В связи с этой датой в отеле «Бадамдар» была проведена конференция «Россия и Азербайджан: 25 лет сотрудничества и развития».

По этому поводу в Баку прибыла представительная российская делегация, состоящая из членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, видных общественных и политических деятелей и представителей СМИ.

Среди членов российской делегации, прибывших в Баку, можно отметить депутата Госдумы, руководителя российско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Дмитрия Савельева, депутата Госдумы Оксану Пушкину, известного политолога Сергея Маркова и др.

Во время конференции председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов особо отметил, что Азербайджан заинтересован в стабильной России. Так как стабильность в России гарантирует внутреннюю стабильность в Азербайджане и других постсоветских странах.

«В 90-е годы в России не было стабильности. Не было стабильности и в Азербайджане.  Нужно знать, что если нет стабильности в России,  ее нет и соседних странах. Поэтому Азербайджан заинтересован в стабильном эволюционном развитии России», - сказал Самед Сеидов.

В ходе конференции ее участники выступили за скорейшую социокультурную интеграцию двух соседних и дружественных стран.

Завтра депутаты Госдумы России отправятся в Габалу, где ознакомятся с местными достопримечательностями и социально-экономическим развитием регионов Азербайджана.

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