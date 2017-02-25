 

В Чехии не могут найти дядю Ким Чен Ына

 

Посол КНДР в Чехии Ким Пхен Иль, приходящийся дядей нынешнему северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, практически не показывается на публике, появились спекуляции о том, что его жизнь может находиться под угрозой, написал в пятницу вечером пражский портал Novinky, ссылаясь, в том числе, и на южнокорейские СМИ

Из аккредитованных в Праге зарубежных послов мало кто может похвастаться тем, что видел своего северокорейского коллегу. Судя по всему, Ким Пхен Иль стремится быть неприметным, не делать ничего более, чем перемещаться между своей резиденцией и зданием посольства", — цитирует портал одного из южнокорейских дипломатов.

В Прагу Ким Пхен Иль, являющийся младшим сыном основателя и вечного вождя КНДР Ким Ир Сена и дядей нынешнего лидера этой страны Ким Чен Ына, прибыл в самом начале 2015 года из Польши, где проработал 17 лет послом Северной Кореи. В конце января того же года Ким Пхен Иль был принят чешским президентом Милошем Земаном и вручил ему свою верительную грамоту.

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