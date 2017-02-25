На полях бессмысленной Женевской конференции по примирению враждующих сторон одной из самых обсуждаемых тем стало заявление спецпредставителя президента России Михаила Богданова на встрече с дипломатами ЕС о нежелании Москвы вкладываться в послевоенное восстановление Сирии. Об этом сообщила влиятельная газета Financial Times со ссылкой на присутствовавших на встрече послов. Вряд ли, конечно, опытный российский дипломат выразился так грубо, как об этом написала газета: «Россия ни копейки не даст на восстановление Сирии», однако, посыл был, судя по всему, именно такой.

Заявления Богданова вызвали у европейских экспертов и дипломатов довольно бурную реакцию. По их мнению, Россия «разнесла Сирию в щепки, а теперь просит денег на восстановление». Такая реакция не вполне справедлива. Войну начала не Россия, и даже не Асад. В настоящее время до 70% оставшегося в Сирии населения проживает на территориях, подконтрольных правительству, и совершенно не собираются уезжать жить под исламистами, которых все это время поддерживали в том числе и европейские государства.

Однако, позиция России по вопросу о восстановлении Сирии выглядит странной, если не сказать смешной. Если Москва обеспечит победу правительству Сирии в Дамаске, то совершенно естественным будет рассчитывать именно на российские инвестиции в восстановлении страны. О каких вложениях США, Европы и стран Персидского залива можно говорить, если они оказывали поддержку противоположной стороне конфликта?

Впрочем, с экономической точки зрения позиция России понятна. Денег в казне нет, рост экономики пока не предвидится. Расходы на армию растут, в последние годы прибавились еще расходы на Крым, Донецк и Луганск. Разумеется, Москве хотелось бы минимизировать свои траты на восстановление Сирии, однако, следует понимать, что в случае привлечения западных и заливных инвесторов политическое влияние России будет снижаться, а закончится все очередной революцией и свержением сирийского режима.

У России есть уникальный шанс переложить восстановление Сирии на плечи самих сирийцев. Дело в том, что Сирия — отнюдь не нищая страна. На ее территории располагаются относительно богатые месторождения нефти и газа, которые позволяли не только полностью покрыть внутренние потребности страны, но и обеспечивать ежегодно несколько миллиардов дохода сирийскому правительству до кризиса. В настоящее время проблема заключается в том, что почти все из них находятся под властью курдов и ИГИЛ, и только возвращения их под управление Дамаска может помочь направить эти ресурсы на дело восстановления страны.

Это очень хорошо понимают в Вашингтоне, который, кажется, полностью сформировал свои взгляды на будущее Сирии. Для США восстановление власти Асада над всей территорией Сирии абсолютно неприемлемо, поскольку это укрепляет позиции их основных стратегических противников в регионе — России и Ирана. Именно с этим связано отсутствие какого-либо внимания новой администрации Трампа к проходящим в Женеве и Астане мирным конференциям по Сирии. Как не просили курды своих союзников помочь им в политическом участии их делегации на переговорах, их голос услышан не был. Это значит, что политическое урегулирование сирийского конфликта не входит в интересы США и не будет поддержано на высоком уровне.

Завесу над планами Вашингтона на будущее Ближнего Востока приоткрывает визит высокопоставленного конгрессмена Джона Маккейна на американскую военную базу в Кобане, которая располагается на контролируемых курдами землях севера Сирии. Следует отметить, что это первый визит члена Конгресса в Сирию, что показывает однозначный рост значимости сирийских курдов для интересов США. В ходе визита Маккейн обсуждал с военными и политическими лидерами сирийских курдов в основном военные вопросы штурма Ракки и необходимости привлечения для этого авиации союзников. Как нам сообщают из курдской столицы Камышлы, курдские политики неоднократно пытались поставить перед ним вопросы политического урегулирования, однако, все они остались без внимания американской стороны.

Кроме штурма Ракки на встрече обсуждались и вопросы продолжения борьбы с ИГИЛ. В планах США захватить при помощи курдов и провинцию Дейр аз-Зор, где располагаются запасы нефти. В настоящее время ею распоряжается ИГИЛ. Если курдам и американцам удастся захватить нефтяные месторождения, то сирийскому руководству будет совсем неоткуда черпать ресурсы для самостоятельного восстановления страны. Именно этого и опасаются российские политики, которые, правда, вместо того, чтобы направить в Сирию войска и захватить Дейр аз-Зор первыми, почему-то предпочитают выпрашивать деньги у своих стратегических противников.

После посещения северной Сирии Маккейн направился в Анкару, где провел встречу с высокопоставленными турецкими политиками и военными. Цель визита ясна: турки крайне обеспокоены растущим взаимодействием США с сирийскими курдами, справедливо полагая, что те после победы над ИГИЛ могут перенести боевые действия на юго-восток Турции. Именно с этим связано неоднократно озвученное желание Анкары принять участие в штурме Ракки. Турецкие власти предлагают Вашингтону договориться с курдами и направить турецкие войска на Ракку через город Тель-Абъяд на сирийско-турецкой границе на юг. Таким образом, контролируемая курдами территория окажется разорванной уже не на две части, как сейчас, а на три. США в ответ предлагают Анкаре признать законным курдское правительство на севере Сирии, что для Турции совершенно неприемлемо.

Как показывают социологические опросы, турецкое общество крайне негативно оценивает продолжение операции против ИГИЛ в Сирии. «Щит Евфрата» обошелся турецким войскам в более 60 погибших, и это число растет. Уже после выхода ИГИЛ из Эль-Баба в городе взорвался заминированный автомобиль, жертвами которого стали более 60 человек, в основном сирийцев, однако среди них оказались как минимум двое турецких военнослужащих. Турецкое общество крайне обеспокоено переносом боевых действий на свою территорию, и угрозу этого видят в основном в курдах.

22 февраля газета «Айдынлык» опубликовала репортаж из Сирии https://www.aydinlik.com.tr/dunya/2017-subat/ozel-ucakla-sir-gezi, в котором описала взаимоотношения сирийских курдов с террористической партией Рабочих Курдистана. Фактически, сирийские курды (отряды народной самообороны, Совет демократической Сирии) управляются напрямую из штаба ПКК в горах Кандиль. Глава правительства северной Сирии Ильхам Ахмад (один из самых засекреченных лидеров, ее биографию найти невозможно) сама прибыла в Сирию из гор Кандиль в Ираке и является бывшим высокопоставленным полевым командиром ПКК.

Поэтому, чаша весов склоняется пока в сторону продолжения турецкой операции в Сирии против курдов. Для США это представляет серьезную проблему: вместо того, чтобы бороться с ИГИЛ оба союзника Вашингтона будут сражаться друг с другом. Решению сирийской проблемы это никак не поспособствует. Сирия по-прежнему будет являться полем боя для различных противоборствующих группировок, поэтому, вопрос о восстановлении страны на реальной повестке дня пока не стоит.