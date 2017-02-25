 

Тяжелые бои в Донбассе: много раненых

 

В Украине в зоне АТО вновь обострение на Донецком направлении. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook, передает «Корреспондент». 

В сообщении украинских военных говорится, что сепаратисты из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Верхнеторецкое. Из минометов различных калибров неоднократно били по Троицкому, Пескам, Луганскому, Даче, Зайцево, Камянке, Новоселовке, Верхнеторецкому и Авдеевке.

Также на протяжении всего дня по Авдеевке, Дачам, Майорске, Зайцево, Пескам, Луганскому противник стрелял из гранатометов. Кроме того, по Пескам и Камянке бил танк, а Луганское обстреливали из БМП.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Павлополь и Гнутовое. Из 120-миллиметровых минометов они били по Красногоровке, Гнутовому и Широкино. С 82-миллиметровых минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутовому и Широкино. Широкино и Павлополь накрывали огнем БМП.

На Луганском направлении под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Новоалександровка, Троицкое и Новозвановка.

За минувшие сутки ранены двенадцать украинских военных, четверо травмированы. Зафиксировано 92 обстрела.

В «ДНР» заявляют о якобы попытках прорыва украинскими военными в районе донецкого аэропорта. В «ЛНР» заявили о гибели «военнослужащего Народной милиции «ЛНР» и ранении еще одного. Сообщается об 11 обстрелах.

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