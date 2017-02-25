Миграционная служба США задержала сына Мохаммеда Али

Сын знаменитого боксера Мохаммеда Али в начале февраля был задержан на два часа сотрудниками иммиграционной службы в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, сообщает газета Miami New Times.

Как информирует газета, сотрудники иммиграционной службы задержали 44-летнего сына знаменитого боксера на два часа, во время опроса его дважды спрашивали о религиозной принадлежности. По данным издания, бывшую жену Мохаммеда Али не задерживали, так как она имела при себе фотографию, на которой была запечатлена вместе со знаменитым боксером.

По словам друга семьи и бывшего федерального прокурора Криса Манчини, у Али-младшего нет криминального прошлого, он является гражданином США. "Это возмутительно. Я не знаю, что происходит с утверждением (президента США Дональда) Трампа о том, что его запрет не основан на религии", — заявил Манчини.