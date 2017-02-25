 

Миграционная служба США задержала сына Мохаммеда Али

 

Сын знаменитого боксера Мохаммеда Али в начале февраля был задержан на два часа сотрудниками иммиграционной службы в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, сообщает газета Miami New Times.

Как информирует газета, сотрудники иммиграционной службы задержали 44-летнего сына знаменитого боксера на два часа, во время опроса его дважды спрашивали о религиозной принадлежности. По данным издания, бывшую жену Мохаммеда Али не задерживали, так как она имела при себе фотографию, на которой была запечатлена вместе со знаменитым боксером.

По словам друга семьи и бывшего федерального прокурора Криса Манчини, у Али-младшего нет криминального прошлого, он является гражданином США. "Это возмутительно. Я не знаю, что происходит с утверждением (президента США Дональда) Трампа о том, что его запрет не основан на религии", — заявил Манчини.

2180 просмотров


Старости
Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий»
Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 18° / 7°
26 Фев 12° / 3°
27 Фев 8° / 3°
28 Фев 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.849 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Полиция Греции обезвредила взрывное устройство в Афинах
Павел Фельгенгауэр: «Война в Карабахе неизбежна» Эксклюзив
Сорвались долгожданные переговоры США и КНДР
Сейран Оганян предупредил Армению о бедствиях
Меркель пообещала сделать больший вклад в бюджет НАТО
МИД Армении заявил о наступлении азербайджанских войск
Баку и Тегеран готовят визит Ильхама Алиева в Иран
Олланда задели высказывания Трампа
Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий» эксклюзив
Глава Агдама о ситуации на фронте
Иран хочет купить уран в Казахстане
Вице-премьер Азербайджана: «Армения пожалеет о совершенной провокации»
Обострение на линии фронта Почему именно сейчас? Комментарий военного эксперта
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Джастин Адлер: «Карабахский конфликт может вызвать войну во всем регионе»
Украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспортов
Теракты в Хомсе: десятки убитых
В Ярдымлы сгорела мечеть
Турция готова продолжить освобождение Сирии заявление министра
Миграционная служба США задержала сына Мохаммеда Али
Тяжелые бои в Донбассе: много раненых
Сотруднику посольства КНДР в Малайзии пригрозили арестом по делу о смерти Ким Чен Нама
Армения перешла в наступление, Азербайджан несет потери Заявление Минобороны Азербайджана
Армянские войска обстреляли позиции ВС Азербайджана из минометов
Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом