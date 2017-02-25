 

Турция готова продолжить освобождение Сирии заявление министра

 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары участвовать в операции по освобождению сирийского города Ракка и всей территории Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает Anadolu.

Генштаб Турции в четверг сообщил о завершении зачистки всех кварталов сирийского Эль-Баба от террористов ИГ в рамках операции «Щит Евфрата», которую проводят турецкая армия и боевики вооруженной сирийской оппозиции.

По словам Чавушоглу, Турция обсудила тему дальнейших шагов в Сирии с участниками международной коалиции, возглавляемой США. «Тема Ракки обсуждена с представителями Франции, Великобритании и Германии. При правильном планировании и с привлечением местных сил мы сможем с легкостью очистить территорию Сирии от террористов ИГ», — цитирует турецкого министра агентство.

Хотя сирийский город Эль-Баб перешел под полный контроль военных Турции, разминирование в нем не завершено, в отдельных кварталах все еще орудуют немногочисленные террористы ИГ, отметил Чавушоглу. «После уничтожения взрывных устройств мирные жители смогут безопасно вернуться в Эль-Баб», — сказал турецкий министр.

Касаясь дальнейшего развития операции «Щит Евфрата», Чавушоглу отметил, что необходимо освободить и город Манбидж, где действуют силы сирийских курдов (YPG), связанных с ПКК.

«Мы ожидаем от США шагов по выводу отрядов YPG из Манбиджа. Далее планируем операцию на Ракку», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара готова «открыть новую страницу в отношениях с США». «Для этого нужны конкретные шаги. Нужно наполнить турецко-американские отношения новым смыслом. Для этого есть все необходимое, в том числе и новая администрация США, которая признает ошибки прошлого», — добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

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