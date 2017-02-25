 

Украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспортов

 

Украина и Турция подпишут соглашение по упрощению визового режима между странами. Подписание документа состоится в ходе визита премьер-министра Украины в Анкару, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на встрече с мэром города Анталья Мендересом Тюрелом.

Как подчеркнул Чавушоглу, украинцы смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов, передает Анадолу.

«Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта есть на руках лишь 30 процентов жителей Украины. Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины», - отметил министр.

Чавушоглу выразил убежденность в том, что в 2017 году в секторе туризма Турции наметится оживление, а число туристов увеличится.

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