Джастин Адлер: «Карабахский конфликт может вызвать войну во всем регионе»

Нагорно-карабахский конфликт, который часто называют «замороженным», совсем не заморожен и может затронуть весь регион в случае обострения, пишет в статье, опубликованной американским изданием The Daily Caller, политолог Джастин Адлер.

Линия соприкосновения армянских и азербайджанских войск является одной из самых военизированных зон в мире, говорится в статье.

Немногие конфликты имеют такой потенциал, как нагорно-карабахский, чтобы затронуть весь регион, учитывая, что Армения, с одной стороны, является вассалом России, а с другой - укрепляет отношения с Ираном, в отличие от Азербайджана, который позиционирует себя как союзник Запада, говорится в статье.

Азербайджан не только участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы, но также поддерживает тесные экономические и военные отношения с Израилем, пишет Адлер.

Вызывает тревогу, что этот конфликт остается нерешенным, так как только в декабре прошлого года армянские силы несколько раз попытались нарушить фактическую армяно-азербайджанскую государственную границу, но были отбиты превосходящими силами азербайджанских ВС, пишет автор.

Вопиющие нарушения международного права со стороны Армении признаны многими мировыми институтами, которые отказываются осудить военные контратаки Баку, к расстройству армян, говорится в статье. Международное право явно на стороне Азербайджана, и на сегодняшний день существует не менее четырех резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих Армению вывести свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов, которые Ереван оккупирует, говорится в статье.

Армении необходимо помнить о том, что сегодня Азербайджан, против которого они развязали войну в начале 1990-х годов, это совершенно другая страна, пишет Адлер. В течение последних двух десятилетий Азербайджан создал сильную экономику, динамичное общество с образовательными учреждениями мирового класса, а также профессионально подготовленную, хорошо оснащенную современную армию, пишет автор.

Об этом свидетельствует и то, что военная провокация Армении в апреле 2016 года завершилась победой лучше обученных и оснащенных азербайджанцев, говорится в статье. Азербайджан освободил большой участок земли и стратегические высоты, пишет автор.

Именно в интересах самой Армении урегулировать этот конфликт, который имеет множество тяжелых экономических последствий, пишет автор, выражая уверенность, что решение конфликта обеспечит армянам лучшую и более благополучную жизнь. Это позволит Армении войти как участник в прибыльные проекты экономического развития региона, пишет Адлер.