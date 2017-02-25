Синоптики предупреждают о сильном ветре

26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится на порывистый северо-западный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 11-16° тепла, во второй половине дня - 7-11°, в Баку ночью 4-6°, днем 14-16° тепла, во второй половине дня - 7-10°.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 75-85%, днем — 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Однако в северных регионах ожидаются осадки, возможен снег. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.