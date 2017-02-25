 

Обострение на линии фронта Почему именно сейчас? Комментарий военного эксперта

Автор: Отдел информации 

Резко обострившаяся ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил связана с внутриполитическими проблемами в Армении, приближаются выборы, и армянские власти пытаются переключить внимание населения на «внешнего врага». Об этом haqqin.az заявил военный эксперт, ветеран карабахской войны Ильхам Агаларов.

Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля армянские войска по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана. Атака была отражена, однако, согласно сообщению Минобороны Азербайджана, в результате боестолкновений с нашей стороны имеются потери.

Почему обострение произошло именно сейчас, ведь до выборов в Армении еще больше месяца и можно было выбрать другую дату? 

По словам военспеца Ильхама Агаларова, во время боевых действий в 1990-х годах азербайджанские военные обратили внимание на закономерность: активизация армянских сил возрастала в преддверии годовщины т.н. «геноцида армян», то есть 24-25 апреля.

«Потом мы обратили внимание, что именно в этих числах каждого месяца, необязательно апреля, происходят провокации и серьезные боестолкновения. Вот и последнее обострение пришлось на 24-25-е число месяца»,  отметил эксперт.

Кроме того, Агаларов обратил внимание на частые заявления армянской стороны об их готовности вернуть утерянные в апреле прошлого года позиции, восстановить status quo на 1 апреля 2016 года.

Между тем армянские военные источники сообщают, что в нейтральной зоне находятся тела нескольких убитых азербайджанских солдат. По словам Агаларова, в связи с этим у него нет достоверной информации. Эксперт призвал дождаться достоверных данных, а потом уже их комментировать.

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