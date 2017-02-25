 

Вице-премьер Азербайджана: «Армения пожалеет о совершенной провокации»

 

Провокации на линии фронта, совершаемые вооруженными силами Армении в преддверии 25-летия Ходжалинского геноцида, свидетельствуют о подстрекательской сущности армян, сказал в субботу журналистам вице-премьер, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

«Частые провокации со стороны Армении под различными предлогами  это не новость. С глубоким сожалением хочу отметить, что армяне не отказываются от привычки совершать провокации, и, судя по всему, не собираются отказываться от этого. До сегодняшнего дня армяне посредством провокаций пытаются добиться своей цели»,  сказал вице-премьер.

По словам Ахмедова, армяне пожалеют о совершенной провокации.

«Я абсолютно уверен, что азербайджанская армия, наши героические военнослужащие, как и всегда, достойно ответят на армянскую провокацию. Армяне, также понеся потери, пожалеют о совершенной ими провокации. Азербайджанская армия достаточно сильна и решительна, ее боеспособность на высоком уровне. Наша армия готова не только к пресечению каких-либо армянских провокаций, но и к более широкомасштабным боям, из которых выйдет победителем»,  сказал вице-премьер.

Напомним, ночь с 24 на 25 февраля, с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана в различных направлениях.

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