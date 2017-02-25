 

Иран хочет купить уран в Казахстане

 

Иран собирается в течение трех лет приобрести у Казахстана 950 тонн уранового концентрата, заявил глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи, передает РИА Новости.

В начале февраля он говорил, что 7 февраля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата "желтый кейк". При этом Салехи не называл страну-поставщика.

"Выполнение договоренности рассчитано на три года. При этом 650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя партиями. Остальные 300 тонн будут доставлены в Иран в течение третьего года и после превращения в газ UF6 будут отправлены обратно в Казахстан, за что Иран получит деньги", — сообщил Салехи агентству ISNA.

Он отметил, что Иран впервые в истории продаст гексафторид урана.

Соответствующий запрос о покупке уранового концентрата был также направлен в секретариат комиссии, которая следит за выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по снятию санкций с Ирана, отметил Салехи. По его словам, "шестерка" международных посредников (Иран, РФ, КНР, Великобритания, Франция, Германия) при заключении ядерного соглашения сначала дала письменное согласие, которое также было отправлено в комитет по СВПД.

Однако Великобритания в последний момент на фоне выборов президента США и ситуации на Ближнем Востоке изменила свое решение. "В любом случае нам остается ждать, когда Великобритания представит окончательный взгляд и сделает это в письменной форме", — отметил Салехи.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

575 просмотров


Старости
Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий»
Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 18° / 7°
26 Фев 12° / 3°
27 Фев 8° / 3°
28 Фев 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.849 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Шахин Мустафаев: «Село Худаферин полностью разрушено армянами»
Полиция Греции обезвредила взрывное устройство в Афинах
Павел Фельгенгауэр: «Война в Карабахе неизбежна» Эксклюзив
Сорвались долгожданные переговоры США и КНДР
Сейран Оганян предупредил Армению о бедствиях
Меркель пообещала сделать больший вклад в бюджет НАТО
МИД Армении заявил о наступлении азербайджанских войск
Баку и Тегеран готовят визит Ильхама Алиева в Иран
Олланда задели высказывания Трампа
Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий» эксклюзив
Глава Агдама о ситуации на фронте
Иран хочет купить уран в Казахстане
Вице-премьер Азербайджана: «Армения пожалеет о совершенной провокации»
Обострение на линии фронта Почему именно сейчас? Комментарий военного эксперта
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Джастин Адлер: «Карабахский конфликт может вызвать войну во всем регионе»
Украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспортов
Теракты в Хомсе: десятки убитых
В Ярдымлы сгорела мечеть
Турция готова продолжить освобождение Сирии заявление министра
Миграционная служба США задержала сына Мохаммеда Али
Тяжелые бои в Донбассе: много раненых
Сотруднику посольства КНДР в Малайзии пригрозили арестом по делу о смерти Ким Чен Нама
Армения перешла в наступление, Азербайджан несет потери Заявление Минобороны Азербайджана
Армянские войска обстреляли позиции ВС Азербайджана из минометов