Глава Агдама о ситуации на фронте

«Сейчас в Агдамском районе ситуация нормальная. Я ночью проехался по прифронтовым селам, встретился с жителями. Серьезных проблем нет. Все в норме», — сказал глава Исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов, передает AzVision.az.

По словам главы района, распространяемая в социальных сетях информация о том, что жители прифронтовых сел покидают свои дома, не соответствует действительности.

«Никто своих домов не покидал. Каждый житель занимается своими повседневными делами», - сказал Р.Мамедов.

Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля, с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения Вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана в различных направлениях.