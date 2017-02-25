Олланда задели высказывания Трампа

Президент Франции Франсуа Олланд напомнил американскому коллеге Дональду Трампу о важности поддержания хороших отношений между двумя странами, передает ТАСС.

«Всегда плохо выказывать хотя бы малейшее недоверие в отношении дружественной страны. Сам я никогда не позволяю себе подобные высказывания в адрес дружественных стран - и прошу президента США не делать этого в отношении Франции», - сказал Олланд, слова которого приводит Agence France-Presse, открывая в Париже Сельскохозяйственный салон.

Associated Press ранее сообщило, что во время своего выступления Трамп рассказал о своем «очень, очень значительном» друге Джиме, который уже пять лет не ездит в столицу Франции, так как «Париж - уже давно не тот Париж».

В начале февраля после нападения на военный патруль у Лувра Трамп заявил, что попытка теракта должна стать предостережением для Соединенных Штатов. «Франция вновь на грани. Америка, разбирайся в ситуации!» - написал тогда Трамп в Twitter.