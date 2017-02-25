Баку и Тегеран готовят визит Ильхама Алиева в Иран

Баку и Тегеран ведут подготовку официального визита президента Ильхама Алиева в Иран, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«В настоящее время ведется подготовка визита Ильхама Алиева в Иран», — сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в субботу.
По его словам, пока преждевременно говорить о документах, которые будут подписаны в рамках визита.
Министр также не стал раскрывать конкретных сроков визита.
«В рамках визита будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес», — подчеркнул Ш.Мустафаев.
Ранее сообщалось, что визит Ильхама Алиева в Иран запланирован на март 2017 года.